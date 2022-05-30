“La denuncia contra Gustavo Petro no tiene cálculo político”: François Roger Cavard

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Colombia

François Roger Cavard conversó con La W sobre su denuncia interpuesta ante la Audiencia Nacional de España contra el candidato presidencial Gustavo Petro en la cual, según señala el documento, imputa “la comisión de delitos calificados inicialmente como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio”.

Dice el denunciante que Petro “habría sido integrante de la extinta guerrilla del M-19, quienes durante al menos dos décadas emplearon de manera sistemática e indiscriminada el secuestro de personas, así como la tortura y el asesinato intencional con el objetivo de destruir a quienes consideraban sus enemigos”.

Sobre los hechos denunciados, Cavard indicó en el documento que “las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por Petro Urrego en Colombia durante las décadas delos 70 y 80 que arrojaron un trágico y vergonzoso saldo de miles de personas ejecutadas, otros miles torturados, y miles de víctimas desaparecidas, están aún en la impunidad”.

