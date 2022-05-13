“Hay partidos que quieren regular la reserva natural de la Sierra Nevada”: Ati Quigua, lideresa indígena

Magdalena

Se ha desatado una polémica por cuenta de una presunta injerencia en la elección del Cabildo Gobernador del Pueblo Arhuaco, ya que, según ellos advierten, políticos y empresarios estarían interfiriendo en tal decisión para el otorgamiento de licencias ambientalistas.

Asimismo, aseguran que esta intromisión amenaza su autonomía y obstaculiza el normal desarrollo de su asamblea general, donde estuvieron presentes más de 7.000 nativos que atendieron el llamado de los mamos.

Ati Quigua, lideresa indígena, ambientalista y comisionada de paz del pueblo Arhuaco, interpuso una demanda por las graves afectaciones a la unidad e integridad territorial, política, cultural y espiritual a los pueblos de la Sierra Nevada.

A su vez, dijo en La W que “los mamos solicitaron una audiencia ante el Congreso de la República, porque hay partidos que quieren regular la reserva natural”.

Además, Quigua denuncia que el río Guatapurí en el Cesar es una de las principales preocupaciones de los mamos. Por eso, invita al Gobierno Nacional a que se dé un diálogo respetuoso entre ellos.

Le puede interesar: Erosión sigue afectando a la población del municipio de Salamina, Magdalena

Asimismo, se refirió a que hay intereses mineros y petroleros sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, en un informe realizado por la lideresa indígena llamado ‘Territorialidades y Conflictividades Socio-Ambientales en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia’, menciona a varias empresas que presuntamente tienen interés en esta zona.

Entre estas empresas se destacan la canadiense Pacific Coal, la brasileña MPX y Cerrejón.

Al consultar a esta última a través de su oficina de prensa y comunicaciones, manifiestan o siguiente: “En el centro de La Guajira se encuentra el corazón de nuestra operación, desde donde realizamos la exploración y explotación del carbón colombiano siguiendo los más altos estándares operacionales y ambientales. Una vez finalizado el proceso minero, comienza la rehabilitación de tierras en las áreas intervenidas”.

De otra parte, manifestaron que no tienen pensado sacar carbón en la Sierra Nevada de Santa Marta.