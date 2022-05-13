El Ministerio Digital de Ucrania se convirtió en una máquina de guerra: Valeriya Ionan

En entrevista con La W, la viceministra del Ministerio de Transformación Digital de Ucrania, Valeriya Ionan, explicó que el Ministerio Digital se ha convertido en una gran máquina de guerra.

“El Ministerio es relativamente nuevo, tiene dos años y medio y desde entonces hemos pretendido transformar la vida de los ciudadanos a través de la tecnología (…) y ahora sigue funcionando, pero se convirtió en una máquina de guerra, más en medio de todo este conflicto”, dijo Ionan.

Sobre la guerra digital a la que están siendo sometidos, la viceministra expresó que “la guerra digital es por supuesto una guerra moderna y requiere soluciones modernas. Los ciberataques se triplicaron desde el año pasado y por el escenario de guerra, y eso ha sido muy complejo para los diferentes sectores de Ucrania”.

Además, explicó que debido a esto, han creado un movimiento de voluntariado con 300.000 especialistas para que estabilicen estos ataques que provienen de Rusia.

Por último, Ionan dejó claro que desde Ucrania también se están haciendo ciberataques contra Rusia. “Es una guerra en el terreno, nosotros no podemos parar porque la guerra continua y hasta que haya un ganador, eso no se puede parar”.