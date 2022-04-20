Atentado contra el Ejército dejó tres soldados muertos en Frontino, Antioquia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Antioquia

La Séptima División del Ejército confirmó el ataque del que fue víctima una patrulla de la institución que se desplazaba por el corregimiento Nutibara, en jurisdicción de Frontino, Antioquia.

El atentado con explosivos en esta zona del occidente del departamento deja hasta el momento tres soldados muertos, cinco heridos y cuatro más desaparecidos.

En un comunicado, el Ejército aseguró que “una vez ocurridos los hechos, nuestros enfermeros brindaron los primeros auxilios al personal herido y se adelantan todas las acciones para ser evacuados a un centro médico”.

Jorge Hugo Elejalde, alcalde de Frontino, explicó que “tenemos cinco ambulancias en la zona. Los municipios de Uramita y Abriaquí nos facilitaron ambulancias. Estamos esperando que el día aclare para poder dimensionar bien lo que ocurrió”.

La Séptima División del Ejército ha dicho que este nuevo ataque contra la fuerza pública habría sido responsabilidad de la subestructura Edwin Román del Clan del Golfo.

Este es el segundo atentado que sufren tropas del Ejército en Antioquia este mes. El pasado 9 de abril tres soldados perdieron la vida cuando desconocidos detonaron explosivos al paso de una patrulla en la vereda El Signo, de Ituango.