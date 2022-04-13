El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“El trabajo del compositor es traducir lo que quiere hacer el productor”: Bill Conti, premio Óscar

La W conversó con el famoso compositor y director de orquesta estadounidense William Conti, conocido como Bill Conti. Sus bandas sonoras le han dado vida a películas como Rocky, The Karate Kid y Dynasty.

Otra de sus distinciones tiene que ver con “The Right Stuff”, que le valió un Premio Óscar de la Academia a la Mejor Banda Sonora Original en 1984.

A propósito de su cumpleaños número 80, reveló en La W con Julio Sánchez Cristo algunos detalles de su carrera.

Sobre sus inicios, contó que estuvo viviendo en Roma desde 1967 hasta 1973. “Al comienzo uno no hace los mejores proyectos, pero trata de hacer lo mejor posible”, dijo Conti sobre sus primeros trabajos.

En su camino, aseguró que ha realizado importantes trabajos para dar vida a las producciones gracias al trabajo en conjunto con los directores y productores.

“Los productores deben tener una buena idea de lo que quieren, que la música se amplía. El trabajo del compositor es traducir lo que quiere hacer el productor. (…) Incluida Rocky, así fue el proceso, lo que hace el director es que tiene la historia, se arma el montaje y basados en eso se hace la música”, narró.

Finalmente se refirió sobre la intención detrás de la banda sonora. “La intención es hacer en la película la música del tiempo que se habla en el filme”, contó.

