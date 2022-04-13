“El trabajo del compositor es traducir lo que quiere hacer el productor”: Bill Conti, premio Óscar
Bill Conti, compositor, director de orquesta de Estados Unidos y premio Óscar, habló en La W a propósito de su cumpleaños número 80.
29:10
NEW BRUNSWICK, NJ - MAY 16: Composer Bill Conti performs during the 2009 Hollywood at the State Benefit Gala concert at the State Theatre on May 16, 2009 in New Brunswick, New Jersey. (Photo by Bobby Bank/WireImage)
La W conversó con el famoso compositor y director de orquesta estadounidense William Conti, conocido como Bill Conti. Sus bandas sonoras le han dado vida a películas como Rocky, The Karate Kid y Dynasty.
Otra de sus distinciones tiene que ver con “The Right Stuff”, que le valió un Premio Óscar de la Academia a la Mejor Banda Sonora Original en 1984.
A propósito de su cumpleaños número 80, reveló en La W con Julio Sánchez Cristo algunos detalles de su carrera.
Sobre sus inicios, contó que estuvo viviendo en Roma desde 1967 hasta 1973. “Al comienzo uno no hace los mejores proyectos, pero trata de hacer lo mejor posible”, dijo Conti sobre sus primeros trabajos.
Sobre los Premios Óscar:
En su camino, aseguró que ha realizado importantes trabajos para dar vida a las producciones gracias al trabajo en conjunto con los directores y productores.
“Los productores deben tener una buena idea de lo que quieren, que la música se amplía. El trabajo del compositor es traducir lo que quiere hacer el productor. (…) Incluida Rocky, así fue el proceso, lo que hace el director es que tiene la historia, se arma el montaje y basados en eso se hace la música”, narró.
Finalmente se refirió sobre la intención detrás de la banda sonora. “La intención es hacer en la película la música del tiempo que se habla en el filme”, contó.
En el encabezado escuche la entrevista completa con Bill Conti, compositor, director de orquesta de Estados Unidos y premio Óscar.
