La ciudad ucraniana de Odesa se prepara para un posible ataque ruso

En medio de la tensión entre Rusia y Ucrania, se cree que el posible nuevo de ataque de las tropas rusas sería la ciudad de Odesa. Se trata de un punto estratégico ubicado cerca del Mar Negro.

A propósito de la situación, Pavlo Vugelman, vicealcalde de la ciudad ucraniana de Odesa y miembro del Comité Ejecutivo del Ayuntamiento de Odessa desde 2016, habló en La W sobre la preparación con barricadas y zonas de defensa.

Dos semanas después del inicio de los ataques rusos, Vugelman indicó que continúan defendiéndose y “han podido soportar el ataque de la segunda potencia mundial”.

En cuanto a la preparación, reveló que la ciudad está lista para un posible ataque, así como grupos de voluntarios, la Armada y ayuda comunitaria y exterior.

“Los rusos tenían a Odesa como un puerto de turismo. Atacar a Odesa es como atacar a varias partes del mundo, pero estamos preparados para sobrellevar los ataques”, dijo el vicealcalde dela ciudad ucraniana que sería el próximo objetivo de Putin.

Sobre el posible nuevo punto de ataque en esa zona conocida por su historia y arquitectura, indicó que hasta podrían existir posibilidades de un avance por el Mar Negro. ”Hay una zona llamada Nicolai donde están rodeando para un ataque por el mar, pero estamos listos”, contó el vicealcalde de Odesa.

