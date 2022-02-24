El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Parece una invasión a gran escala, las tropas rusas están entrando por distintas fronteras”: periodista en Donbás

A propósito de la entrada de tropas de Rusia a territorio de Ucrania, La W dialogó con María Sahuquillo, periodista de El País enviada especial a la zona del Donbás, sobre cómo se vive en la región tras los ataques.

De acuerdo con la periodista, se reportaron bombardeos en varias zonas y aseguró que no parece una “operación” para ganar terreno en Ucrania.

“No parece una operación para capturar territorio, parece una invasión a gran escala, las tropas rusas están entrando por distintas fronteras y por mar”, narró Sahuquillo.

Sobre la preparación en la zona con fuerzas militares, indicó que tiene información sobre el aumento de número de tropas. “Haciendo un reportaje sobre el terreno vi llegar filas con soldados ucranianos, me confirmaron las fuentes que Ucrania estaba reforzando su ejercito en las líneas del frente”, reveló.

La periodista de guerra de El País también aseguró que la situación cambia con respecto a la toma de Crimea y la crisis en 2014, ya que hace ocho años las fuerzas del ejército de Ucrania eran “débiles” y ahora llaman a más de 36.000 reservistas.

“En ese momento Ucrania era débil, el Ejército de Kiev ha triplicado su presupuesto de defensa, pero aún así no son ni la mitad de las fuerzas rusas”, indicó.

