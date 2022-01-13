Mateo Ojeda, compositor colombiano, habló en La W sobre la carrera que ha construido en Europa. Foto: mateoojeda17

“El sueño siempre ha sido hacer música para cine”: Mateo Ojeda, compositor colombiano que triunfa en Europa

El músico y compositor colombiano Mateo Ojeda habló en La W sobre la carrera artística que ha construido en Europa. El bumangués ha vivido desde hace nueve años en Alemania y desde Europa ha triunfado con sus creaciones musicales.

Ojeda reveló que mientras estudiaba, uno de sus sueños era llegar al cine a través de su música. “El sueño siempre ha sido hacer música para cine, estar en las bandas sonoras y eso me llevó a la composición para proyectos cortos”, aseguró.

A pesar de construir la mayor parte de su carrera en Europa, aseguró que siente nostalgia por volver a Colombia y explorar una nueva etapa en el mundo del cine y desde sus composiciones que han conquistado al público europeo.

“Yo soy colombiano y la nostalgia es querer hacer más en Colombia y América Latina, el cine colombiano también siempre ha sido un gran sueño”, indicó.

Mateo Ojeda recientemente ganó los premios GVL NEUSTART KULTUR 2021 y el DEUTSCHE ORCHESTER STIFTUNG 2021 por su nuevo álbum “Selbstporträt”. Además de dichos reconocimientos, se llevó el PEER RABEN MUSIC AWARD en 2019 por tener la mejor música en un cortometraje.

El artista colombiano ha escrito la música para más de 20 cortometrajes y 2 largometrajes documentales. En el encabezado escuche la entrevista completa con Mateo Ojeda.