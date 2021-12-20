Recomendación de socios independientes de Nutresa obliga a vender: Gerard Cremoux

Colombia

Gerard Cremoux, quien fue banquero de inversión por más de 20 años en UBS New York, aseguró que La W que, en Estados Unidos, cuando una empresa está a la venta, el consejo de administración tiene una responsabilidad principal de maximizar el valor de las acciones, lo cual significa “obtener el precio más alto”.

Entre tanto, dijo que la recomendación de los socios independientes sobre vender o no “es vinculante”.

Sobre el valor fundamental de la compañía advirtió que, por ejemplo, Sura, las acciones que tienen en Nutresa, al precio de la OPA, representan el 45 % del valor de la capitalización bursátil de Sura. “Los directores de Sura en este momento están tomando una decisión que representa casi la mitad del valor de Sura”, apuntó el experto.

También aseguró que la probabilidad del grupo Gilinski tenga una parte no controlante y minoritaria de Grupo Nutresa es muy alta.

Además, sobre si hubo falta de transparencia o no por parte de Nugil al no mencionar que tenía alguna intención con Bancolombia, sino hasta que se publicó el cuadernillo de la oferta por Sura, aseguró que no tiene “información que afirme o que esté en línea con eso. El objetivo está claro, que Gilinski quiere ser un socio, más que controlante por Sura”.