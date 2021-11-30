Cuatro personas, entre ellos un bebé, murieron en un incendio en un local comercial en Barcelona

Cuatro personas perdieron la vida en un incendio que se reportó en un local comercial ocupado en el número 20 de la plaza de Tetuan, Barcelona. Las víctimas fueron dos adultos, un bebé y un niño de tres años, de acuerdo a los primeros reportes de las autoridades.

Otras cuatro personas resultadas con heridas leves y fueron rescatados por los equipos de bomberos. También fueron atendidos y trasladados a un centro hospitalario por la inhalación de humo en el lugar.

La W supo que las víctimas son integrantes de una familia de origen rumano que aparentemente vivía en condiciones poco óptimas. Miguel, un vecino que vive justo arriba de los afectados, relató parte de lo sucedido.

“Es una desgracia que se venía anunciando porque había muchas reyertas. Al final es un local comercial, no son lugares para vivir con un niño de 3 años y un bebe de seis meses”, aseguró Miguel.

El vecino de la familia que murió también contó que es una probabilidad que el incendio fuera provocado, pues frecuentemente era testigo de discusiones que ocurrían en el lugar. Sin embargo, aún queda que las autoridades establezcan qué originó el incendio.

Miguel también se refirió a la relación que tenía con la familia, pues se conocían porque tenían hijos de edades similares. “Era una familia que estaba hace tres años, había una relación cordial, tenían un niño pequeño de la edad del mío y jugaban en la calle”, relató.