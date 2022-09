Julio Comesaña: Si Millonarios tiene convocados, que se arregle como pueda

Juinior Barranquilla logró remontar la serie de semifinales en Copa Colombia frente al Unión Magdalena y con ello disputará el título del certamen frente a Millonarios, quien viene de eliminar al Independiente Medellín.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el entrenador Julio Avelino Comesaña se refirió a los primeros trabajos que adelantó con el cuadro rojiblanco y lo que espera de cara a la gran final.

"Nos tocó una etapa complicada, pero el equipo dio respuestas anímicas y futbolísticas importantes… Hicimos trabajo, pero fue de 45 minutos o una hora. No más. Volvimos a la línea de cuatro, hicimos un repaso y fue un trabajo integrado, no fue una sola línea sino con todo el bloque. Se hicieron dos equipos haciendo sus respectivas tareas, corrigiendo y dándoles indicaciones de cómo queríamos que se movieran. No hubo tiempo de practicar pelota quieta, pero ellos apelaron a lo que conocen", indicó.

Así mismo aseguróque durante la etapa de Juan Cruz Real le vio "buenos partidos" al equipo y por tal razón no quiso "echar por la borda" el trabajo que se había adelantado. "Las cosas que entiendo no se deben hacer, trataré de mejorarlas; las que que se deben hacer, trataré de mejorarlas y darles algo más", añadió.

Agregó que busca en su equipo la posesión de pelota y "correr riesgos" en campo rival con el objetivo de "encontrar espacios y profundidad". En faceta defensiva tratará de "tener actitud para evitar que el rival progrese". Incluso dijo que no le gusta que sus equipos pierdan la pelota rápido o que tiren pelotazos.

"Estuve en Independiente Medellín trabajando y sigo pensando cosas que tengo claras: los equipos que maneje, trataré de que jueguen según lo que entiendo y me baso en las características que los jugadores tengan. En eso tengo que esmerarme", concluyó.

Respecto a la final, expresó en un primer momento que agradece el hecho de que los partidos de ida y vuelta sean tan distantes. Lo anterior le permite al uruguayo "manejar la recuperación de los futbolistas", teniendo en cuenta que además de esta definición tiene también que luchar en Liga por un cupo a cuadrangulares (a día de hoy está fuera de los ocho).

"Aquello que nos permita tener un poco más de tiempo para recuperarnos y llegar en buenas condiciones, bienvenido. Lo que toca es cuidar a los futbolistas para exigirles rendimiento", sostuvo.

En cuanto a su rival por el título, Comesaña fue certero: "Pienso que Millonarios no depende únicamente de Montero y Llinás, han faltado jugadores y el equipo ha sido igual. Es un equipo consolidado futbolísticamente en las distintas fases de juego. En el fútbol ocurren muchas cosas con los partidos entre semana, ahora vamos a jugar nosotros en Pasto y después en casa con Millonarios. Ellos vendrán de 10 días sin jugar, nosotros no tenemos la culpa de eso. Imagínese el viaje a Pasto, después el lunes acá a Barranquilla y jugar el miércoles. Si les llaman jugadores de la Selección, bueno que vean cómo se arreglarán".

Finalmente no le molestó en lo absoluto que Néstor Lorenzo no llamara jugadores del Junior a la Selección Colombia y respecto a la posibilidad de ver nuevamente la dupla Teófilo Gutiérrez-Carlos Bacca prefirió no opinar.