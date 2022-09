Néstor Lorenzo contó por qué no convocó a Daniel Ruiz a la Selección

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, explicó los motivos por los cuales no convocó a Daniel Ruiz ni a más jugadores de la Liga nacional para los amistosos de este mes ante Guatemala y México. El argentino optó por poder trabajar con los hombres en Europa, con quienes no podría contar antes del inicio de las Eliminatorias.

"Es la única fecha FIFA que tenemos, de pronto, si las Eliminatorias comienzan en marzo como se está hablando, es la única fecha FIFA donde tenemos las posibilidades de ver a muchos jugadores que están en Europa, porque después no te los prestan", comentó el estratega.

Y añadió: "los jugadores del fútbol colombiano van a ser vistos para los microciclos que estamos organizando, en octubre los dos primeros, y después vamos a ver si tenemos un microciclo más y a lo mejor una Selección con jugadores del fútbol local tenga la posibilidad de jugar unos partidos donde podamos ver a los jugadores del fútbol local".

En el caso particular de Daniel Ruiz, dijo: "es un chico con mucho futuro, que tiene muchas condiciones, pero creo que tenemos tiempo todavía para verlo, para conocerlo y para ponerlo a jugar. De pronto si lo llevo en esta convocatoria no voy a tener la posibilidad de verlo en acción mucho tiempo".

No se pueden comparar a Ruiz y James

Uno de los temas que más polémica despertó fue la convocatoria de James Rodríguez, quien apenas ha disputado un partido con su club en los últimos seis meses. Al ser cuestionado por qué citarlo a él y no al volante de Millonarios, el argentino dio sus argumentos.

"No podemos comparar a Ruiz con James en este momento. Yo creo que fui claro cuando fui diciendo que hay jugadores que son importantes dentro y fuera de la cancha, que le han dado mucho al fútbol colombiano y el compromiso que me mostró James merece que esté en el grupo y sé que nos va a dar muchas cosas No sé si en esta convocatoria en particular, pero sí sé que en el futuro de este proceso, quiero que inicie este proceso con nosotros", comentó.

E insistió sobre Ruiz: "en cuanto a lo de Ruiz, es un chico que tiene muchas condiciones, me gusta, muchos otros jugadores del fútbol colombiano que me gustaría llevarlos, pero no puedo llevar 40, tengo que llevar 23 y voy a llevar 26. A ese nivel es que yo quiero estar en contacto, conocer a los jugadores y hacerlos trabajar con nosotros".

"Ya van a tener tiempo. Ruiz va a tener tiempo; Hinojosa va a tener tiempo, todos los chicos que se están destacando", concluyó.