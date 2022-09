“No hay coincidencia con la izquierda, sino con los problemas de los colombianos”

Ha causado bastante controversia que el Partido Conservador se haya declarado como de gobierno ante la llegada del primer presidente de izquierda: Gustavo Petro. Se han generado críticas de distintos sectores, incluso del propio conservatismo, como el expresidente Andrés Pastrana.

“No hubo un voto conservador que avalara la manguala de Petro y su extrema izquierda con las organizaciones criminales del narcotráfico. La corrupta alianza con Petro de los parlamentarios conservadores desprecia a la militancia del Partido e insulta sus principios”, criticó el exmandatario.

Ante estas voces de crítica y las demás posiciones que causó el anuncio, el presidente de la colectividad, el senador Carlos Andrés Trujillo, explicó los motivos y aseguró que no es un tema ideológico.

“Esto no es un cheque en blanco, como han querido decir algunos. Esto es una confianza entregada a un Gobierno legítimo, que inicia con una intención de erradicar de Colombia los grandes problemas sociales, sobretodo el hambre. No hay una coincidencia con ideas de izquierda, hay coincidencia es con los proyectos y grandes cambios que hay que hacerle al país”, afirmó el senador.

Esos puntos en común que manifestó el congresista son erradicar la pobreza, mejorar el sistema de salud y reformar el sistema pensional; también acciones frente al campo para contrarrestar la lucha contra el hambre.

Por lo mismo, reiteró que “las coincidencias no son en posiciones ideológicas. El Partido Conservador no cambia su posición ideológica de centro derecha. Aquí la coincidencia es con los problemas de los colombianos, donde vamos a centrar el esfuerzo. Tenemos unos principios que no solo le dieron fundamento a nuestro partido hace más de 170 años, sino que que se mantienen y seguiremos defendiendo”.

Enfatizó en que “hemos trazado unas ‘líneas azules’ que serán inquebrantables en nuestro compromiso con el país, pero el partido reconoce que hay una decisión democrática legítima, donde hay un presidente que nos invita a hacer parte de ese gran acuerdo nacional, y sobretodo ser un partido propositivo en las grandes reformas que necesita el país”.

Precisamente, Trujillo destacó que “en los cambios que requiere la nación, el Partido Conservador será protagonista. Los partidos de Gobierno están y toman decisiones dentro del Gobierno, participan en los consejos de ministros”.

Ante las críticas de miembros del partido, puntualmente, el líder conservador quiso enviar un “mensaje de tranquilidad a nuestras bases y dirigentes. Aquí hay un partido coherente con la realidad y el momento histórico de la nación, que no abandona sus principios y defenderá las libertades. Seremos un partido que no negociará los principios que le dieron origen al mismo”.

Tras este anuncio, el presidente Gustavo Petro se comunicó con los conservadores y les agradeció este apoyo. Se acordó también una reunión la próxima semana, en donde, según concluyó el senador, Petro “quiere contarnos no solo las reformas ya presentadas, sino la proyección de las nuevas reformas que quedaron en la agenda legislativa para el próximo año, como lo son las reformas pensional y de salud”.