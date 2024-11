¿El ICETEX está desfinanciado? MinEducación responde

Luego la polémica sobre el supuesto recorte de $432.000 millones a los recursos destinados al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, para la vigencia 2024, el ministro de educación Daniel Rojas desmintió dicha información, e indicó que los giros del plan anual de caja presentan retratos, y por ello se reprogramó la transferencia de la vigencia actual.

“El Ministerio de Hacienda ha retrasado 400 mil millones de pesos, intuyo que porque ha priorizado los giros de la emergencia u otra razón, pero esa reprogramación no quiere decir que no estén los recursos, (…) mucho menos que haya una pretensión de marchitar el Icetex“, señaló el ministro.

¿Y los recursos del 2025?

Respecto a los recursos para la financiación del Icetex en 2025, de la cual depende la apertura de la convocatoria para otorgar más de 200.000 créditos a estudiantes, el ministro señaló que el presupuesto enfrentará una reducción significativa debido a la coyuntura fiscal del país.

“Los recursos se solicitan desde el Ministerio de Educación Nacional, pero todo presupuesto es aprobado por el Congreso de la República, el cuál no aprobó la ley de presupuestos de 2025, lo cual obliga al gobierno a sacarlo por decreto y a no discutir con el mismo Congreso de la República cuáles deben ser las adiciones o movimientos presupuestales. No conocemos tampoco proposiciones de ningún congresista de la oposición que haya presentado para aumentar los recursos presupuestales del Icetex.

El Icetex hace una solicitud y en el Congreso de la República; ni se discute ni se aprueba y ese es el vilo de los recursos de la vigencia de 2025.

El ministro aseguró también que en el primer semestre del 2025 se construirá una reforma con los sectores asociados al sistemas de créditos estudiantiles.

¿Cuál es la situación financiera actual?

El presupuesto para las IES públicas aumentó de $6,82 billones en 2023 a $7,32 billones en 2024, con una asignación específica para inversión en infraestructura educativa. Además, se fortaleció la base presupuestal en $343.000 millones en 2023 y en $472.000 millones en 2024.

El Ministerio también ha solicitado recursos para fondos poblacionales, condonaciones, subsidios a la tasa de interés y apoyos al sostenimiento, sin embargo, los recortes presupuestales han impactado también al Icetex.