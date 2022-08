Marsch valora a Sinisterra: "Sabíamos que teníamos un jugador fantástico"

Luis Sinisterra convirtió su primer gol en el estreno como titular en el Leeds United, al abrir el marcador en la victoria por 3-1 ante el Barnsley por la segunda ronda de la Carabao Cup. Además, participó de una u otra manera en las otras dos anotaciones de su equipo.

Ahora, en la previa del partido ante el Brighton por la cuarta fecha de la Premier League, el entrenador estadounidense Jesse Marsch valoró la actuación del colombiano y proyectó en él un posible titular en los próximos partidos.

"Sabíamos que teníamos un jugador fantástico y no ha sido tan fácil para nuestra afición y todos los medios verlo de cerca, pero lo vemos todos los días. No me sorprendió en absoluto que fuera el hombre del partido, jugó un papel importante en los tres goles. Pensamos muy, muy bien en él y está motivado para continuar adaptándose y creciendo dentro de nuestro sistema y dentro de nuestro entorno”, dijo el técnico estadounidense sobre la actuación del colombiano.

Sobre la posibilidad de comenzar a ser titular en el equipo, destacó: “Veamos cómo sale de los 60 minutos, creo que los 60 minutos fueron increíblemente importantes y valiosos para él. Estoy seguro de que se convierte en una opción cada vez más grande para tener un papel cada vez más grande dentro de lo que estamos haciendo aquí con nuestro equipo”, afirmó.

"Luis lo ha hecho a lo grande. Entonces, creo que solo debemos monitorearlo físicamente, pero luego estar preparados para que, independientemente, estaremos listos para usarlos en una gran racha este fin de semana”, agregó sobre el jugador de 23 años.

Sinisterra ha sumado de a poco minutos en el Leeds, luego de sufrir una lesión en un amistoso ante Crystal Palace que lo llevó a estar por fuera de las canchas cerca de dos semanas.

Los Blancos marchan en la tercera posición de la Premier League con 7 puntos y el próximo juego será ante el Brighton de Steven Alzate el sábado a las 9:00 a.m. (hora colombiana).