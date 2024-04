Demandan la elección de la actual directora de Corpoboyacá

Tunja

La elección de Yeimily Liseth Echeverría Reyes como directora de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), fue demandada ante el Consejo de Estado y ya fue admitida por ese tribunal. Sin embargo, dentro del mismo auto de aceptación de la demanda, niegan medida cautelar de suspensión provisional de la funcionaria.

La demanda, presentada por Julián Avella Pesca, cuestiona el proceso de selección que condujo a la designación de Echeverría Reyes. Según el demandante, la comisión encargada de verificar los requisitos mínimos para el cargo determinó que Yeimy Liseth no superó la fase inicial del proceso, ya que no pudo acreditar la experiencia requerida en materia ambiental, como lo estipula el Acuerdo 14 del 29 de septiembre del 2023. Sin embargo, el Consejo Directivo de Corpoboyacá aprobó las calificaciones de cumplimiento de requisitos, y posteriormente, ella presentó reclamaciones, aportando documentos adicionales para respaldar su experiencia profesional.

Tras una serie de eventos que incluyeron la recusación de algunos miembros del Consejo Directivo y la reanudación del proceso de selección, la nueva comisión de evaluación determinó que sí cumplía con los requisitos mínimos del cargo. El 24 de enero del 2024, se emitió el Acuerdo 002, objeto de la demanda.

Avella Pesca argumenta que el Acuerdo 002 está viciado de nulidad, debido a una supuesta desviación de poder en su expedición. Alega que Yeimy Echeverría no cumplía con los requisitos para el cargo, según lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, ya que no contaba con al menos un año de experiencia relacionada en actividades ambientales o no había ocupado el cargo de director general de una CAR, como se requería.

En resumen, la demanda cuestiona la legalidad del proceso de selección que llevó a la designación de Yeimy Liseth Echeverría Reyes como directora general de Corpoboyacá, alegando que no cumplía con los requisitos mínimos establecidos.