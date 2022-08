Luis Díaz: "Me veo en el próximo Mundial de la mano del cuerpo técnico"

Luis Díaz goza de su primera temporada completa en el Liverpool, luego de haber llegado a finales de enero del presente año. Si bien no ha sido un comienzo ideal para el equipo Rojo en la Premier League con dos empates y una derrota, el colombiano ya sabe qué es anotar, tras darle la igualdad a su equipo ante Crystal Palace.

Por su parte. Díaz recibió en las últimas semanas una noticia que seguramente perdurará en la memoria del fútbol colombiano, tras haber entrado a la lista de 30 candidatos a ganar el Balón de Oro.

En diálogo con ESPN, el extremo guajiro se refirió a su adaptación en el Liverpool, el respaldo que le ha dado el entrenador Jurgen Klopp, la nominación a uno de los galardones más importantes del fútbol y la Selección Colombia.

Adaptación a la Premier y evolución en su carrera

Para jugar acá en el fútbol inglés ha sido un cambio muy grande por razones que ya sabemos, es super increíble para mí, porque me he dado cuenta en la manera que he crecido, que me he fortalecido, que he llegado a instancias como estas de estar en un club tan grande, tan icónico como es Liverpool, entonces para mí, estar orgulloso de mí mismo, de mirar para atrás y decir que he logrado grandes cosas, que he logrado muchísimo de lo que había pensado, entonces para mí, ha sido increíble, he vivido un sueño como jugador, así que ojalá seguir así con la misma concentración el mismo trabajo para seguir consiguiendo grandes cosas que es lo que quiero.

Confianza de Jurgen Klopp

Jurgen ha sido increíble conmigo. Desde el primer día en que llegué, me dio un abrazo, me acogió de una forma increíble. Sentí enseguida un feeling. Fue importante para mí, sentí el respaldo de él desde el primer día, en los trabajos cada día me doy cuenta que es un entrenador que tiene cosas buenas para cada uno de nosotros. En lo que más insiste es en que juegue como lo venía haciendo en anteriores clubes, que ya le había demostrado muchas cosas, que diera siempre lo mejor, que el ADN de Liverpool siempre ha sido la actitud, el luchar siempre cada partido al máximo.

Entre los 30 mejores del mundo

Fue increíble. La reacción que tuve en esos momentos cuando salió la lista para mí, fue muy satisfactorio ver ese nombre ahí. Tiempo atrás siempre lo había soñado, siempre quise estar entre los mejores. Al ver que salí en esa lista fue un momento de satisfacción que no lo puedo superar. Mi familia también lo tomó de manera estupenda. Tratar de seguir con los pies en la tierra, enfocado para conseguir más cosas que se puedo hacer.

Selección Colombia

Lástima que no pudimos estar en el Mundial, pero bueno, me veo clasificando al próximo de la mano del cuerpo técnico que está, de cada jugador que tenemos porque sabemos que tenemos grandes jugadores, de gran calidad para estar en un Mundial, trataremos siempre de dar lo mejor de nosotros como siempre lo hemos hecho, tratar de estar unidos para arrancar de buena forma los amistosos que vamos a tener para ir conociéndonos para armar una gran Selección.

Mirando al futuro pensando en títulos

Bueno, colectivos, siempre tratar de ganar todos los títulos posibles que estemos jugando, va a ser increíble, en lo personal igual, tratar siempre de ayudar al equipo, de conseguir cosas grandiosas, de hacer muchos goles, de estar siempre disponible, para ayudar al equipo y salir siempre victoriosos y campeones que es lo que más queremos.