Gobierno se echó para atrás en decreto que exigía pasaportes vigentes a venezolanos

Colombia

El gobierno colombiano dio marcha atrás en la implementación de una nueva normativa que exigía mayores condiciones a la población venezolana para permanecer en el país.

Caracol Radio pudo conocer que la circular que solicitaba una visa a los migrantes no fue consultada con el canciller (e) Luis Gilberto Murillo.

Recientemente, se informó que la Cancillería tenía lista una resolución en la que se volvía a exigir el pasaporte vigente para cualquier migrante venezolano que quisiera ingresar o transitar por territorio colombiano.

Esta medida endurecía los requisitos, ya que actualmente los migrantes de ese país pueden ingresar a Colombia con el pasaporte vencido, hasta 10 años después de su expiración.

La justificación del gobierno para reforzar los requisitos radicaba en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, la apertura de 5 consulados y el plan de expansión en Venezuela, lo que permitiría regular la situación migratoria.

Sin embargo, todo se echó para atrás luego de un trino del presidente en su cuenta de redes sociales, donde aseguró: “Esto no es cierto. Mi gobierno no exigirá pasaporte a los migrantes venezolanos”. Al verificar la página oficial de la entidad, se confirmó que la resolución no existe. Desde el gobierno indicaron que al tratarse de un borrador, sigue en proceso de revisión.