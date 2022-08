Andrés Andrade estalló contra Junior: “No soy cochino ni finjo como ellos”

Andrés Andrade revivió la polémica respecto al pasado enfrentamiento entre su equipo Atlético Nacional y Junior de Barranquilla en los cuartos de final de la Copa Colombia.

Aunque la llave se la llevó el equipo dirigido por Juan Cruz Real, la crítica en el entorno antioqueño, no solo de hinchas sino también de jugadores, apuntó a la pérdida deliberada de tiempo del Junior durante el partido de vuelta en el Atanasio Girardot.

En un primer momento, Álex Mejía, capitán del verde, dijo lo siguiente: "No es casualidad. Las estadísticas no mienten. Junior es de los rivales que poco tiempo efectivo tiene en cancha. Pero bueno, yo siempre lo he dicho. Esto hace parte de, y no es excusa".

Y aunque parecía tema superado, una semana después el 'Rifle' Andrade reavivó la polémica. El volante apuntó en conferencia de prensa contra la "marrullería" del equipo rojiblanco.

"Es demasiado. Inclusive al árbitro le dije, iban 18 minutos y le dije: 'si hemos jugado tres minutos ha sido mucho'. Sintieron que les veníamos encima y se empezaron a tirar. Le decía al árbitro: 'Por lo menos amonesta a Viera que te ha manejado el partido'. Y no, que iba a reponer...", expresó.

Aseguró que lo anterior influyó en que "no pudiéramos hacer nuestro juego" y enfocar sus esfuerzos en "pelear por el tiempo".

Al referirse a su expulsión, no se guardó nada: "Se lo dije al árbitro, yo nunca lo veo y primero toco la pelota. Nunca tuve la intensión de pegarle. Yo no soy un jugador cochino ni menos finjo faltas como si lo hicieron muchos de ellos".

Para finalizar, el 'Rifle' dejó a modo de reflexión que el tiempo efectivo de juego en Colombia "debe ser mucho más alto" con el objetivo de "dar espectáculo". "¿Cómo se da espectáculo? Jugando, no parando el tiempo", concluyó.