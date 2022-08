Sambueza: “El lugar en donde más apoyo tuve fue en Santa Fe... Fuimos uno”

En diálogo con El VBar Caracol, Fabián Sambueza, volante argentino del Junior de Barranquilla, se refirío a la caída del equipo en semifinales de Copa frente al Unión Magdalena, opinó respecto a la difícil situación que atraviesa el entrenador Juan Cruz Real y recordó con agrado su paso por Independiente Santa Fe.

"Lo que pasa es que el fútbol se reduce a solo ganar. Ese partido que perdimos con Union de Santa Fe (Copa Sudamericana), llegamos tres veces y en un rebote ellos marcaron. Seguimos atacando y otro gol de la nada. Al final lo mismo pasó con Once Caldas. Ayer el Unión Magdalena pateó dos veces. Son cosas que tenemos que mejorar nosotros, tratar de reinventarnos, aprovechar las situaciones que tengamos y ser más fuertes defensivamente porque nos llegan dos veces y marcan", dijo.

Justamente sobre esos problemas defensivos, el creativo reveló que trabajan continuamente dicho aspecto con el objetivo de "sacar la jerarquía y ganar". En ese sentido manifestó que si el penalti de Carlos Bacca frente al Ciclón hubiese terminado en gol, "seguramente el partido hubiese sido distinto".

La derrota en el duelo de ida nuevamente puso en entredicho la continuidad de Juan Cruz Real y para Sambueza ese panorama es desgastante para su DT: "Al final uno como técnico no puede trabajar tranquilo sabiendo que se pierdes un partido, ya no estás. Pero los equipos grandes son así, debes aceptar la responsabilidad evitando resultados negativos".

Lo anterior pone de relieve la importancia del "resultadismo" por encima del proceso, lo cual, para el experimentado futbolista, los obliga a ser "una máquina de ganar". Desafortunadamente cuando los tres puntos no llegan, las crisis llegan...

"Para salir de las crisis, la mejor manera es hablar, aclarar los puntos que no estén firmes; segundo, apoyarse, no solo de boca sino todos en la misma sintonía; un asado siempre sirve porque ahí se conocen más a las personas. Me ha pasado que las salidas nocturnas, cuando se podían, hicieron que el equipo fuera una hermandad. Todo suma. Lo importante es que todos sepamos para dónde vamos, que no sea cada uno por su lado porque empiezan los rumores y se rompen los grupos", añadió.

Basado en lo anterior, aprovechó para mencionar que la hinchada del Junior debe apoyar en estos momentos difíciles. Si bien se sinceró al decir que los aficionados en Barranquilla son complicados porque "se dejan llevar muchas veces por las redes" y son "los que te matan", reconoció que aquellos que asisten al Metropolitano alientan al grupo.

Precisamente sobre su relación con las diferentes aficiones, Sambueza ponderó a la del rojo capitalino: "El lugar en donde más apoyo tuve al ir fue en Santa Fe. Los muchachos fueron hasta la sede y nos apoyaron. Todos fuimos uno, pudimos sacar todo adelante. Sí, perdimos la final, pero logramos salir adelante juntos".