El corto “Todo incluido” participará en el Festival de Cine de Toronto

En la edición número 47 del Festival de Cine de Toronto o TIFF se presentará y hará su estreno mundial el cortometraje ‘Todo incluido’ de Duván Duque, que competirá en la sección oficial Short Cuts, el corto es un conmovedor relato sobre una familia recompuesta que sufre las consecuencias de un duelo y, a la vez, es una fotografía aguda de una sociedad que vive atrapada entre apariencias.

Duván Duque director y escritor de ‘Todo incluido’ al referirse del cortometraje que participará en el TIFF dijo, “estamos muy contentos por estrenar en Toronto ahora en septiembre este corto en el que llevamos tanto trabajando. Se recibió esta nominación con mucha alegría junto con el equipo, cuando nace el corto se empieza a mandar a festivales y se van cruzando los dedos esperando que pasen los días para que lleguen las buenas noticias, Toronto es uno de los festivales top en los que queríamos estrenar”.

Producida por Franco Lolli, en ‘Todo incluido’ se eligió para protagonizar a Maximiliano Rojas, Alejandra Herrera y Leopoldo Serrano, luego de un proceso de cuatro meses de casting, viendo cientos de opciones de actores profesionales y no profesionales, Duván dice, “encontramos a las personas que conforman la familia, Maximiliano de 12 años es un niño que le encanta la música, nunca había actuado y desde la primera prueba que se le hizo, vimos que era especial, luego Alejandra y Leopoldo, los que hicieron de padre y madrastra, no habían actuado nunca y los tres tuvieron una química increíble y realmente es el cast más increíble con el que he trabajado”.

El rodaje se llevó a cabo a las afueras de Villavicencio, se decidió rodar durante el Mundial de Coleo para poder capturar el fervor de la cultura llanera en esas fechas de la manera más natural posible, a lo cual Duván afirma, “para mí era muy importante retratar algunas cosas que había vivido en mi infancia, acompañando a mi papá cuando hacía viajes por los llanos como comerciante, me encantaban esos viajes que fueron muy importantes para mi familia, donde pasaban muchas cosas y entre ellas vivíamos el mundo del coleo, el llano, la música llanera, era muy importante para mi rodar en una fecha que me permitiera revivir la cultura llanera en su máximo esplendor y el mundial de coleo ofrece eso”.

‘Todo incluido’ completa la cuota colombiana en el 47 del Festival de Cine de Toronto, junto con los largometrajes ‘So Much Tenderness’, de Lina Rodriguez y ‘La Jauría’ de Andrés Ramírez Pulido, el festival inicia el 8 de septiembre.