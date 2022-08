Wilmar Roldán y un partido caliente en Libertadores, mostró cuatro rojas

¡ROJA PARA TODOS!

En el juego Palmeiras vs Mineiro de Libertadores Wilmar Roldán repartió tarjetas rojas a diestra y siniestra, creo que todas justas, a Danilo, Scarpa, Eduardo Vargas (malo el empujón que le pegó) y a Vitor asistente técnico ¡Si me ve por ahí, también me expulsa! pic.twitter.com/0UfDNsdFVK