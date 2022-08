“El poder es una droga, nosotros no podemos caer en eso o nos fregamos”: Petro

En el marco del Día Internacional de los Pueblos indígenas, el presidente Gustavo Petro se reunió con la Organización Indígena de Colombia, ONIC, para escuchar algunas de las peticiones que los pueblos ancestrales tienen al Gobierno Nacional.

Allí el mandatario hizo una reflexión sobre el poder comparándolo con la droga, pues deforma la realidad.

“El poder es una droga, el poder puede destruir un ser humano, el poder puede llevar a los peores crímenes, el poder es una droga con adicción, la gente con poder quiere seguir teniéndolo, el poder te deforma la realidad. No es si no meterse al Palacio de Nariño y ya verán cómo se experimenta esa droga, entonces ve los gobelinos y la silla dorada, crees que eres un rey”, dijo Petro.

Aseguró que todo el protocolo y los lujos pueden convertirse en una trampa: “Cuando entra el presidente cree que es un rey es porque lo están engañando porque el poder real está fuera de palacio, entonces salen llorando cuando les toca abandonar el palacio de Nariño que es horrible”.

El presidente advirtió que su mandato no puede caer en la droga y mucho menos en encerrarse en el palacio presidencial: “nosotros no podemos caer en esa droga, ahí si nos acabamos, nos fregamos, nos toca asumir un poder real que no está en el palacio”.