“Declarar el aislamiento y cierre de fronteras fue la decisión más difícil”: Duque

A pocas horas de finalizar su mandato, el presidente Iván Duque entregó una última alocución presidencial. En esta habló sobre sus cuatro años de Gobierno, los principales retos, los logros y dejó un mensaje para el Gobierno entrante y en general para la clase política.

“Un legado es aquello que alguien deja o transmite a quien en adelante continuará el camino. Los logros nos dan hoy la tranquilidad de entrar a sus casas, y decirles que el nuestro es un legado construido con hechos innegables”, indicó el mandatario.

Enfatizó el mandatario en la pandemia y los efectos que tuvo en su mandato. “Durante 30 meses, de los 48 que duró nuestro Gobierno, Colombia y el mundo debieron enfrentarse a un virus desconocido, que en cuestión de días nos obligó a detenernos y a poner en pausa hasta las más sencillas actividades de nuestra vida cotidiana. Enfrentamos la peor crisis que ha tenido la humanidad en los últimos 100 años, y que ha tenido que afrontar presidente alguno de Colombia”.

Por lo mismo, reconoció el mandatario que “tuvimos que pasar primero por el aislamiento de nuestras ciudades, viviendo en la incertidumbre provocada por el comportamiento letal del COVID-19. Declarar el aislamiento preventivo obligatorio y el cierre de nuestras fronteras fue la decisión más difícil de tomar durante estos cuatro años, y con seguridad en toda la historia de nuestro país”.

Dijo además el mandatario que los resultados alcanzados y las señales de recuperación económica le dan la tranquilidad de haber hecho lo correcto.

De otra parte, Duque habló también sobre los estragos del paso del Huracán Iota. “Su magnitud exigió con urgencia que desde el Gobierno nacional actuáramos con determinación, para recuperar de inmediatolo perdido, con el propósito firme de reconstruirlo aún mejor. Hoy, después de la desesperanza y la desolación, tras el impacto arrasador de la naturaleza, hay una isla de Providencia renovada, colorida, que recrea los mejores sentimientos de nuestro pueblo raizal. Más del 95% de la isla está recuperada y las familias cuentan con mejores viviendas y servicios que antes”.

Cerrando su alocución, el presidente consideró que “hoy más que nunca los colombianos tenemos la necesidad de reconocer que las noticias falsas existen.Aunque las redes sociales nos ofrecen una infinidad de posibilidades democráticas, de acceso al conocimiento y a la información, tienen la particularidad de ser muy rápidas a la hora de difundir mensajes que tienen por objetivo hacer daño y desinformar”.

No en vano lo relacionó también con la política del país: “Nos merecemos, como colombianos y como país, tener un mejor debate político, en el que las acciones y los hechos vuelvan a importar más que la información no verificada. Esta es la forma de hacer política con la que he estado comprometido y he cumplido como gobernante”.

Duque destacó varias de las acciones de su Gobierno, como el Estatuto de Protección para Migrantes y el Plan de Vacunación.Añadió que “entregamos un país con una infraestructura más competitiva, sin precedente alguno. Este fue el Gobierno de la revolución social; pasamos de más de 3 millones de hogares atendidos con transferencias económicas a 11 millones, con programas como la devolución del IVA, Ingreso Solidario y Familias en Acción.