Denuncian posibles irregularidades que viciarían posesión del nuevo Congreso

Tras la instalación del nuevo Congreso de la República, para el periodo 2022-2026, lo que seguía era que por aparte Senado y Cámara de Representantes sesionaran para elegir sus nuevas mesas directivas. Sin embargo, pese a ser lo habitual, la plenaria de la Cámara levantó la sesión y no escogió quienes liderarán la corporación.

Una de las versiones sobre por qué se tomó esta decisión es debido a que la sesión estaría viciada debido a que la posesión no debía ser presidida por Juan Diego Gómez quien, pese a ser el presidente saliente de Congreso, ya no podía ostentar esa dignidad por no haber sido reelecto para el periodo actual.

“Es una persona que ya no ostenta la dignidad de congresista. No podía tomarnos juramento porque no es congresista actual. Lo que correspondía era llamar al primero de la lista en Senado, y que fuera él quien nos tomara la posesión”, afirmó el representante liberal Juan Carlos Losada.

Así como se dieron las cosas, según explicó, “es absolutamente inválido y estoy absolutamente seguro de que quien demande la sesión de hoy, ganara esa demanda, y lo que queda aquí es que todo lo que haga el nuevo Congreso no es válido, porque no se posesionaron de manera correcta los congresistas”.

En Senado, sin embargo, sí se llevó a cabo la sesión en la que buscaban definir la Mesa Directiva, la cual le corresponde liderar al senador Roy Barreras. Pese a ello, para Losada esa elección tampoco es válida. “En mi juicio no es válido; y además eso tuvo un efecto secundario y es que el doctor Juan Diego Gómez, ante mi insistencia de que él estaba actuando de manera irregular, casi que un prevaricato, levantó la sesión antes de que pudiera renunciar el magistrado Jaime Luis Lacouture, que es el candidato para la Secretaría de la Cámara, razón por la cual hoy esa corporación por primera vez no elige Mesa Directiva”.

Precisamente esto último, de la imposibilidad de postular a Lacouture para la Secretaría, es la otra versión por la que, dicen otros parlamentarios, se levantó la sesión. El representante liberal Carlos Ardila sostiene que “está pendiente en Congreso en pleno votarse una renuncia de un magistrado del CNE que se ha postulado como Secretario de la Cámara. Esa votación no se dio; de seguro mañana convocará el nuevo presidente de Senado, para votar”.

Según Ardila, “una vez se vote esa renuncia vamos a elegir presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente de Cámara, y elegiremos al Secretario general y al subsecretario de la Cámara de Representantes. Eso se hará el 21 de julio”.

El exministro del Interior Guillermo Rivera, en diálogo con Caracol Radio, coincidió precisamente con que el juramento del nuevo Congreso no debía haber sido presidido por Gómez. Aunque consideró que esto no tendría mayor efecto.