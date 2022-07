Nuevo roce entre Gustavo Bolívar y Roy Barreras, ahora por la elección del contralor

A un mes de llevarse a cabo en el Congreso de la República la elección del próximo contralor general de la Nación, un grupo de alrededor de 20 congresistas del Pacto Histórico están pidiendo que se revisen los criterios de idoneidad de la preselección de la lista de diez candidatos 'elegibles' definidos por el Congreso saliente, para este cargo.

"Solicitamos nuevamente de manera urgente y prioritaria se convoque nuevamente a la Comisión Accidental para la elección del cargo de contralor. Hay evidencia que indica que esta Comisión debe volver a revisar y verificar el cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana y equidad de género, así como los criterios de mérito", indica la carta enviada al presidente saliente del Congreso, Juan Diego Gómez.

De hecho, para el senador Gustavo Bolívar "la Contraloría ha manipulado esta elección. Dicen que 9 de los candidatos pertenecen a la cuerda del actual contralor Felipe Córdoba quien está cuestionado por múltiples denuncias de corrupción. A nosotros nos parece que en este instante en que Colombia se debate sobre el tema de la corrupción, necesitamos urgentemente un contralor honesto, eficiente y que no tenga compromisos con la clase política, porque es la única manera de garantizar que los recursos públicos sean bien invertidos".

Posterior al envío de esta carta, y dado que el futuro presidente del Congreso, Roy Barreras, también del Pacto Histórico, no se ha mostrado a favor de estos cambios, Bolívar aseguró que: "Roy está en campaña por una candidata del actual contralor para garantizar el tapen-tapen 4 años más. Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan pero la gente votó por un cambio; no lo olviden".

Para poderse suspender este proceso de elección, que naturalmente ha de concluir en agosto, se deberían usar varios mecanismos jurídicos por parte de los congresistas que impulsan este cambio. Sin embargo, se espera también un pronunciamiento publico tanto del presidente entrante Roy, como del saliente Juan Diego Gómez, sobre esta posibilidad.