Magangué y San Juan de Nepomuceno listos para recibir a miles de turistas este fin de año

No solo Cartagena continúa recibiendo a millones de turistas durante estas vacaciones de fin de año, también lo hacen otros municipios del Departamento, en los que esperan para esta semana a una gran cantidad de visitantes para recibir el 2026; como es el caso de Magangué y San Juan de Nepomuceno.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Estas dos poblaciones del Departamento de Bolívar sorprendieron este 2025 con su iluminación navideña, lo que ha jalonado el turismo por esta época. Los visitantes podrán disfrutar de los emblemáticos alumbrados hasta mediados de enero por lo que se convierten en destinos imperdibles del Caribe colombiano; gracias a su innovación, tradición y tecnología. La decoración estuvo a cargo de las Alcaldías y de la Asociación Nacional de Alumbrado Público y Ciudades Inteligentes de Colombia- ANAP. “, afirmó Armando Gutiérrez, presidente de ANAP.

La magia de la Navidad se vive con fuerza en el departamento de Bolívar por las innovaciones tecnológicas, los diseños modernos y una narrativa visual que resalta la identidad, la historia y las tradiciones de cada municipio.

Dentro de las sorpresas se destacan las luces LED de última generación; más eficientes y sostenibles; los decorados temáticos y figuras monumentales que transforman parques, plazas y avenidas principales; las escenografías interactivas pensadas para la experiencia familiar y el turismo fotográfico. Al igual que los diseños que integran tradición navideña, cultura local y visión de ciudad inteligente.

Estas iniciativas no solo embellecen el espacio público, sino que también dinamizan la economía local, impulsan el comercio y fortalecen el turismo regional.

Además, en San Juan de Nepomuceno se pueden visitar sus parques centrales y corredores iluminados, ideales para caminatas nocturnas, explorar su riqueza cultural, tradiciones religiosas y ambiente tranquilo.

Por su parte, en Magangué se puede recorrer el malecón del río Magdalena, disfrutar de su oferta gastronómica, conocer su vida portuaria y comercial; una de las más importantes del sur de Bolívar y desde luego disfrutar de eventos culturales y musicales propios de la temporada decembrina.

“Las Alcaldías de Magangué y San Juan de Nepomuceno, junto con la ANAP, extienden una cordial invitación a todos los turistas para que vivan un fin de año diferente, lleno de luz, color, innovación y tradición; apoyando al mismo tiempo el desarrollo de los territorios. Esta Navidad, Bolívar brilla más que nunca”, concluyó Gutiérrez.