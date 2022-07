Falcao: "No creo que David Ospina salga del radar de la Selección"

Falcao se refirió a la partida de David Ospina al Al-Nassr de Arabia Saudita, en entrevista exclusiva con Caracol Radio. El delantero samario defendió la decisión del portero antioqueño y explicó que cree que seguirá en el radar de la Selección Colombia.

“No creo que salga del radar de la selección. Hoy el fútbol es más universal, quizás en Arabia no tiene la misma competencia que puede tener en Italia, pero son decisiones entendibles", señaló el Tigre sobre el nuevo destino del guardameta antioqueño.

Y añadió: "David tiene 34 años, la carrera del futbolista no es larga y me parece que está en una edad ideal donde puede tomar este tipo de decisiones. Después no creo que quede fuera del radar de la selección, puede seguir compitiendo y dándole a la selección lo mejor de él y rindiendo, porque lo ha hecho en Italia muchas veces".

"Cuando no ha jugado, ha venido a la selección y ha rendido y nos ha ayudado muchísimo. También va a depender de él”, concluyó sobre el portero.

David Ospina llegó a interesar al Real Madrid en el presente mercado de pases, según informaron medios europeos; sin embargo, dicho interés no se materializó, marchándose finalmente el portero al fútbol árabe.