El INS recomienda usar tapabocas frente a aumento de casos COVID-19

El Instituto Nacional de Salud presentó su reporte de vigilancia rutinaria del COVID-19, en el cual se evidencia un notorio aumento del linaje BA.5 de la variante Ómicron. Se observa además, un aumento significativo en los casos respecto a la última semana del mes de mayo en todos los grupos de edad, mientras que 74 municipios del país han mostrado ese incremento.

Frente a lo evidenciado en este reporte, desde el Instituto insisten en el lavado de manos y en que no debemos abandonar el uso del tapabocas. "El uso del tapabocas es racional y no se puede abandonar. Si estoy en una multitud, me pongo mi tapabocas y me protejo de todos los virus respiratorios, no solo de COVID-19. Si tengo síntomas respiratorios, me pongo mi tapabocas", aseguró Martha Ospina, directora general del INS.

El llamado no lo hacen solo a la ciudadanía, también recomendaron a las EPS, no bajar la guardia en la toma de pruebas porque sigue activa la circulación del virus y no ha terminado la pandemia.