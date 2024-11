Corte Suprema cierra investigación contra general (r) Zapateiro y exministro Diego Molano

JUSTICIA

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia resolvió la solicitud de la Fiscalía y precluyó la investigación contra el general (r) Eduardo Zapateiro y el exministro de Defensa, Diego Molano por presunta participación en política en el 2022.

La decisión de la Corte se basa en la ausencia de un querellante legítimo y en la atipicidad de los hechos investigados.

“Como se trata de mensajes emitidos el 22 de abril y el 30 de junio de 2022 relacionados con el entonces candidato presidencial, Gustavo Petro Urrego, sería éste el legitimado para interponer la querella, pero aquí la noticia criminal provino solo de los ciudadanos Oscar Felipe Agudelo Galeano y Jorge Eliécer Molano Rodríguez, por lo que se entiende que en esta ocasión no se cumplió con el requisito de procesabilidad para iniciar la acción penal”, indicó el Tribunal.

Zapateiro y Molano estaban siendo investigados por el posible delito de intervención en política al publicar en sus cuentas de Twitter, información en contra el entonces candidato presidencial, Gustavo Petro.

“Los trinos del General ZAPATEIRO, además de no encajar como una resolución, dictamen o concepto, al haber sido publicados en su cuenta personal, desde la perspectiva objetiva permiten predicar la atipicidad de la conducta, al no haber generado una transgresión al ordenamiento jurídico, y no ser, en este contexto, hechos penalmente relevantes, de acuerdo con la causal 4ª del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal”, indicó la Corte Suprema.