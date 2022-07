Tras anulación del aborto en EE.UU. aumentan las citas para vasectomías en el país

Tras la anulación del derecho al aborto en Estados Unidos por la Corte Suprema de Justicia, clínicas del país registran un aumento de consultas de hombres para realizarse la vasectomía.

Ha pasado tan solo una semana desde que el Tribunal Supremo decidió anular la ley conocida como Roe Vs. Wade y urólogos en diferentes partes de Estados Unidos reportan un aumento inesperado de citas de pacientes que buscan practicarse una vasectomía.

Algunas clínicas ya tienen la agenda ocupada hasta septiembre, y otros reportan que en meses anteriores solo reciben 3 llamadas al día para agendar este procedimiento, pero desde el viernes reciben todos los días hasta 90 llamadas.

Jóvenes y hombres mayores quienes ya tomaron la decisión de no ser padres o no tener más hijos son los pacientes que más solicitan la esterilización permanente. Según testimonios "la vasectomía no es un sacrificio sino algo justo". Y algunos incluso la califican como un acto de amor.

De acuerdo con urólogos, el 60 o 70 por ciento de quienes se realizan la vasectomía mencionan la decisión de la Corte Suprema como su motivo principal, también resaltan que un gran porcentaje de ellos son hombres menores de 30 años.