Partido Liberal no le hará oposición al gobierno de Gustavo Petro

Transcurridas las elecciones presidenciales, son varios los sectores políticos que siguen definiendo su postura frente al gobierno del electo presidente, Gustavo Petro.



El Partido Liberal, según el senador Miguel Ángel Pinto, decidió que no le hará oposición a Gustavo Petro. En las próximas semanas definirán si se declaran en independencia o si entran a la coalición de gobierno.



“El Partido Liberal ha tomado la decisión de no estar en oposición al nuevo gobierno toda vez que nosotros no teníamos candidato propio en en esta definición presidencial, por lo tanto el partido se moverá entre ser un partido independiente o ser un partido de gobierno. Estar en el gobierno depende es del poder discrecional que tiene el presidente electo y será una decisión que se tomará después del 7 de agosto”, indicó el senador Pinto.

Incluso, fuentes cercanas al expresidente César Gaviria, confirmaron que el director de la colectividad y el mandatario electo han conversado. No se descarta que esta misma semana se reúnan.



Cabe señalar que en las últimas horas se reunieron los senadores y compromisarios del Partido Liberal Miguel Ángel Pinto, Lidió García, Laura Fortich y Fabio Amín, con el objetivo de analizar la conformación de las mesas directivas de las comisiones.



“Iniciaremos las conversaciones con todos los partidos políticos para las conformación de las comisiones y las mesas directivas”, agregó Pinto.