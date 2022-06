Blinken: trabajaremos con Colombia sin importar quien gane las elecciones / ()

Durante el lanzamiento del libro "Una historia de una relación especial: Colombia - Estados Unidos 200 años" creado por la embajada de Colombia en Washington DC. El secretario de estado, Antony Blinken, invitado del evento, se refirió a las elecciones presentarlas de Colombia y exaltó las votaciones de primera vuelta.

"El mes pasado vimos la fortaleza de la democracia en acción, creo que tuvieron la mayor participación por primera vez en las elecciones presidenciales en la historia. Sin importar los resultados, Estados Unidos trabajará con la siguiente administración para continuar con el progreso y la relación que generaciones de nuestros funcionarios y nuestros ciudadanos han construido juntos", dijo Blinken.

En una rueda de prensa el presidente Iván Duque también se refirió a los rumores sobre una supuesta reunión con el candidato Rodolfo Hernández.

"De una vez le digo a los chismosos, y a los que se las pasan en la post verdad y hablando bobadas y pendejadas, yo no me he reunido con Rodolfo Hernández, yo no hago cosas por detrás", dijo Duque.

Agregó que "nosotros estamos garantizando al pueblo colombiano que vaya libremente a las urnas el próximo domingo, que exprese su voluntad sin miedo, sin intimidaciones, con plenas libertades y que el domingo podamos celebrar esa fiesta de la democracia y darle la bienvenida al próximo presidente".

Duque afirmó que será respetuoso del resultado de los colombianos en las urnas y prometió una transición democrática y pacífica de gobierno.