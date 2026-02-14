“Trump aún quiere Groenlandia”, advierte la primera ministra de Dinamarca

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aseguró que cree que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene su intención de apoderarse de Groenlandia, aunque haya moderado sus amenazas recientes.

En una conferencia sobre seguridad en Múnich, Frederiksen afirmó que “lamentablemente, creo que el deseo es el mismo”, cuando se le preguntó sobre los planes del republicano respecto a la isla autónoma de Dinamarca.

La tensión entre Estados Unidos y Europa se intensificó tras el anuncio de un supuesto acuerdo “marco” con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lo que parecía descartar las amenazas de anexión de Trump. Sin embargo, la primera ministra advirtió que aún no hay indicios de que el interés estadounidense haya desaparecido.

Trump ha defendido que Groenlandia, rica en recursos naturales, es vital para la seguridad de Estados Unidos y la OTAN frente a Rusia y China. Ante esto, Frederiksen y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, calificaron de “inaceptable” la presión sobre los habitantes de la isla.

Nielsen precisó que se han dado “algunos pasos en la dirección correcta” mediante un grupo de trabajo conformado por Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, aunque los detalles aún no se han hecho públicos. “Intentaremos ver si podemos encontrar una solución, pero hay líneas rojas que no se cruzarán. Y nos mantendremos fieles a nuestra estrategia”, subrayó.

Frederiksen y Nielsen se reunieron con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al margen de la conferencia de seguridad, un encuentro calificado como “constructivo” por el mandatario de la isla ártica.