EE. UU. envía más de 6.000 kg de ayuda médica a Venezuela, pero exigirá compensación económica

Estados Unidos confirmó que el envío de más de 6.000 kilogramos de suministros médicos prioritarios a Venezuela, gestionado por la administración interina de Delcy Rodríguez, será reembolsado por el país suramericano. El Gobierno estadounidense subrayó que, pese a sentirse “orgulloso de facilitar la asistencia”, este esfuerzo “no es sólo caridad”.

El envío de los primeros 25 lotes forma parte de un plan de tres fases de la administración del presidente Donald Trump, destinado a apoyar la estabilización, recuperación y transición de Venezuela hacia un país “estable, próspero y democrático”, según indicó el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

En un mensaje publicado en la red social X, la Oficina de Asistencia Exterior explicó que “las autoridades interinas de Venezuela han acordado reembolsar a Estados Unidos el costo de esta y cualquier entrega futura”, reforzando que la ayuda forma parte de un programa más amplio de transición supervisado por Washington, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro.

El Departamento de Estado agregó que continuará trabajando con las autoridades interinas para ejecutar el plan de tres fases, en un esfuerzo por garantizar que los suministros médicos lleguen a quienes más los necesitan en el país caribeño.