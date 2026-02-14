Evacuación médica obliga a adelantar relevo de astronautas en misión internacional

Cuatro astronautas arribaron este sábado a la Estación Espacial Internacional, tras ser designados como reemplazo de una tripulación que debió volver a la Tierra antes de lo previsto por un problema médico.

El grupo hace parte de la misión Crew-12 y llegó a bordo de una cápsula lanzada desde Cabo Cañaveral, en Florida, mediante un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX, luego de un trayecto de aproximadamente 34 horas.

El relevo se produjo tras el regreso anticipado de la tripulación Crew-11 en enero, en lo que se convirtió en la primera evacuación médica registrada en la historia de la estación espacial. Las agencias involucradas no han revelado detalles sobre la condición de salud que motivó la decisión.

La nueva tripulación está integrada por los astronautas estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la francesa Sophie Adenot y el ruso Andrey Fedyaev, quienes desarrollarán una misión de investigación de varios meses.

A su llegada, Meir destacó la importancia de la cooperación internacional en el espacio y recordó que la estación orbital “ha mantenido una presencia humana continua durante más de 25 años, como resultado del trabajo conjunto entre distintos países”.

