Comisión de Acusaciones archivó denuncia contra Barbosa por intervención en política

A menos de una semana del cierre del periodo legislativo actual, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes decidió rechazar una denuncia que habían recibido para investigar al fiscal general Francsico Barbosa por presunta participación en política. Con esta decisión, impulsada por el representante uribista Óscar Villamizar, se archivó la diligencia.

Precisamente, en el auto de Villamizar, presidente de la Comisión y quien fue designado representante investigador, se afirma que "el denunciante no allegó folios anexos como pruebas de su dicho, limitándose a indicar que el artículo se encontraba publicado en internet; razón por la cual no se dará por cumplido este

requisito".

Precisamente, el congresista del Centro Democrático puso en consideración el archivo de la denuncia por considerar que "el cuestionamiento efectuado no cumple con los requisitos que debe cumplir toda denuncia, y además no existen razones para adelantar la investigación de oficio por él solicitada. Por cuanto no existe un fundamento suficiente que amerite el inicio de una investigación, por concernir a hechos manifiestamente inocuos, que no estructuran ningún tipo penal desde el punto de vista objetivo".

Sin embargo, pese a que la decisión fue unánime, correspondió también a que precisamente los miembros de la oposición que integran la comisión, denunciando que no se cumplió con el debido proceso en este caso, y otros en contra del presidente Iván Duque, decidieron retirarse de la sesión, denunciando además que se presentó una 'maratón de archivos'.

El próximo 20 de junio que finalice el periodo legislativo ordinario, será también el último día de actividades de varios congresistas que decidieron no aspirar más al legislativo, o se quemaron en su intento de hacerse reelegir. Desde el 20 de julio, cuando se posesione el nuevo Congreso, la Comisión de Acusaciones de la Cámara deberá tener una nueva distribución.