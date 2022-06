"Vargas Lleras sería un buen ministro para hacer la guerra": Gustavo Petro

Luego de que el candidato presidencial Rodolfo Hernández revelara su intención de que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras sea ministro de Defensa, en su eventual Gobierno, su contendor en la carrera por llegar a la Casa de Nariño, Gustavo Petro, cuestionó que Vargas Lleras tenga el perfil para asumir la cartera de Defensa.

"Vargas Lleras sería un buen ministro para hacer la guerra. Pero yo creo que lo que hay que hacer es la paz. Colombia no merece cuatro años más de hacer trizas la paz", aseguró el senador al Servicio Informativo de Caracol Radio.

En contexto:

De otra parte, Petro también respondió a las acusaciones de Ingrid Betancourt, quien en una entrevista con medios internacionales sostuvo que 'Petro está comprando dos millones de votos': "Lo que está diciendo es que soy un delincuente. Y yo jamás he comprado un voto, ni me interesa comprarlo porque sería prácticamente destruir todos mis principios políticos".

Además, enfatizó en que "mis campañas electorales siempre se han hecho sobre la base de la opinión pública, libre. Los votos que haya obtenido en todas las campañas que he realizado en las últimas dos décadas, siempre han sido libres. Y lo que yo propongo es una ciudadanía libre y no una ciudadanía amarrada por necesidades económicas a políticos que para poder hacer eso se convierten en criminales".

Sin embargo, el aspirante presidencial no descartó estudiar acciones legales en contra de Betancourt por sus señalamientos. No obstante, aseguró que están en momento de campaña, por lo que esa eventual acción no es una prioridad para él.