Piden a la Policía responder por daños causados durante una persecución en Cartagena

Cartagena

En el barrio La Candelaria de Cartagena, donde las casas de techos frágiles y patios compartidos narran historias cotidianas, un suceso particular dejó a más de uno boquiabierto. El pasado 16 de noviembre, mientras el calor apretaba a eso de las 10 de la mañana, un estruendo rompió la tranquilidad del vecindario. El culpable no fue un rayo ni el paso de un avión, sino un agente de la Policía Nacional que, en plena persecución de un ladrón, terminó hundiéndose en el techo de la vivienda de Cristina Torres.

Únete al canal de alertas de Caracol Radio Cartagena en WhatsApp

“Yo estaba tranquila viendo televisión”, contó Cristina. Fue su nieto quien, al observar el caos, la alertó: el techo estaba partido, el televisor destrozado, y el abanico quedó medio vivo, tambaleando como testigo de lo ocurrido. El policía, según el relato, ignoró las advertencias de la dueña de casa, quien le pidió que no subiera por la escalera del patio. Pero el agente, con pistola en mano y una decisión que resultó desafortunada, continuó hasta que el peso de su cuerpo venció las láminas del techo.

La solidaridad de los vecinos no faltó. Milagros Torres, otra afectada residente en la vivienda, relató cómo recurrieron a un techo prestado para evitar que la lluvia mojara las camas. Sin embargo, lo que no ha llegado es una respuesta oficial. En el CAI les dijeron que los daños deberían ser asumidos por el supuesto ladrón, quien, según informaron, dejó hospitalizada a una de sus víctimas. “Fuimos al comando, pero nos decían que volviéramos mañana. Así nos tuvieron varios días y no nos resolvieron nada”, aseguró Cristina.

El incidente dejó no sólo daños materiales, sino también indignación. “El policía decía que lo importante era el bandido y no lo que se dañó”, comentó Milagros, quien aún guarda una fotografía del agente para sustentar su queja. Mientras tanto, la familia sigue esperando que la Policía asuma la reparación de los daños.

Los vecinos de La Candelaria siguen comentando la historia como un suceso digno de barrio. “Aquí todo el mundo escuchó cuando el techo se partió, pero nadie imaginaba que sería por un policía cayendo,” comentó uno de ellos entre risas, mientras Cristina y Milagros aún esperan que alguien les remplace el televisor y las láminas del techo.