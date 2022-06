JEP no revisará la condena del general (r) Arias Cabrales por Palacio de Justicia

Por segunda ocasión la JEP niega revisar la condena del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales por las muertes y desapariciones forzadas ocurridas la retoma del Palacio de Justicia en 1985.

Los magistrados de la sección de Revisión de la JEP concluyeron que la petición presentada por la abogada del general (r) fue bastante débil y no logró demostrar la trascendencia de las pruebas que aportó, no son “novedosas” y no aportan nuevos elementos de verdad.

“Como consecuencia de lo anterior, se procederá a rechazar la solicitud de revisión, al encontrar que no fue subsanada la demanda en los términos advertidos”.

En enero de este año, y por las mismas razones el Tribunal de Paz había negado esa solicitud. La defensa del general no solo debe argumentar que no está de acuerdo con la condena que le impuso la Corte Suprema, sino que además debe aportar pruebas relevantes para que las víctimas conozcan la verdad de lo que sucedió.