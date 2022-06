Comisión de Acusaciones archiva caso contra Iván Duque por participación política /

Con una votaciòn de 9 - 0, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes decidió aprobar el auto que pedía el archivo de un caso en contra del presidente Iván Duque por presuntamente haber interferido en política, mediante algunas declaraciones en medios de comunicación.

La comisión encargada de investigar a los aforados constitucionales como lo es el presidente de la República, determinó que no había motivos suficientes para seguir con el caso, y por lo mismo decidieron inhibirse de iniciar una actuación disciplinaria en contra de Duque. A modo de protesta, los miembros de la oposición se retiraron de la sesión antes de que se votara.

"Es absurdo que hayan archivado la investigación, sin siquiera haber citado al denunciante a una ampliación y ratificación de la denuncia, pero adicionalmente sin siquiera haber ordenado pruebas de ningún tipo. Pero además, el representante investigador, presidente de la comisión, que se autodesignó el expediente, pues hace parte del partido del presidente Duque, por lo que debería haber estado impedido", afirmó Mauricio Toro, congresista del Partido Verde.

Precisamente el representante investigador y presidente de la Comisión, el uribista Óscar Villamizar, confirmó que el caso fue archivado. En el auto consideró que "no toda manifestación que hagan los funcionarios públicos, en asuntos de interés general que puedan ser catalogados como políticos o electorales, están prohibidos por la legislación disciplinaria o penal".

Y añadió que "por ello los reproches que se hagan a esas manifestaciones deben estar circunscritos a los supuestos de hecho previstos en las normas penales y disciplinarias aludidas con anterioridad, lo anterior para no reprimir injustificadamente los derechos políticos de los funcionarios públicos. Por lo dicho, este Despacho no encuentra mérito para continuar las actuaciones tendientes a abrir una investigación disciplinaria formal, debido a su absoluta inconcreción e imprecisión".

Leer más:

Por su parte, el representante Wilmer Leal, también del Verde, calificó esta decisión como 'lamentable y vergonzosa'. "Se presentó casi que una maratón de archivos a favor de varios aforados, entre ellos el presidente de la República. Muchos de esos expedientes no surtieron el proceso debido. En este momento, por ejemplo, no existe ninguna prueba que permita indicar que la denuncia no reviste mérito para adelantar una investigación, no existe una citación al denunciante. El auto es incongruente y no se practicó ninguna prueba".

Por lo mismo, explicó que se retiraron de la sesión porque "nosotros no ìbamos a participar ni alcaguetear la actuación de varios de los congresistas". Y, dado que el próximo 20 de julio se posesiona el nuevo Congreso, dijo que "esperamos que a futuro esta comisión de verdad sirva para lo que fue creada por la Constitución y la ley, y no siga siendo esa comisión de absoluciones, como se conoce".