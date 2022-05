Petro sobre video: “Así manipulan al pueblo. Le venden el cambio y es Uribe /

Tras un día de la primera vuelta presidencial, en donde Gustavo Petro se llevó 8.527.768 de votos y Rodolfo Hernández fue apoyado por 5.953.209 de personas, las opiniones y posturas sobre la segunda vuelta presidencial se empiezan a evidenciar. En este punto es tradición que los candidatos comiencen a buscar alianzas para llevarse la victoria o ganar el apoyo de sectores políticos que estén fuera de la carrera presidencial.

Hace unas horas Gustavo Petro encendió las redes tras realizar un comentario a un video en donde aparece María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. El candidato del Pacto Histórico mencionó en su cuenta personal de Twitter que "Así manipulan al pueblo. Le venden el cambio y es Uribe."

Lo anterior, se debe a que tras los resultados de la primera vuelta presidencial, Rodolfo Hernández recibió el apoyo de María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, congresistas que han estado del lado del expresidente Alvaro Uribe. Asimismo, por lo que se observa del video Cabal deja muy claro que están buscando la posibilidad de que Hernández llegue al poder y derrote a Petro.

En el video en el que fue capturada la senadora María Fernanda Cabal se escucha: "A usted Jorge y al público, que el mensaje de Rodolfo era un mensaje claro y contundente, simple, no tiene que tener adornos, no tiene que decir muchas promesas, simple. Es un mensaje en contra de la corrupción. Entendió que su edad no era para sentirse aminalado. Sacó provecho de los que fueron sus desventajas. El humor ante todo. Esto lo que resume es que la gente terminó cautivada y votando en contra del establecimiento. Ahora lo que nos toca es sumar todos los votos de Federico, de Jhon Milton, de Enrique y del mismo Fajardo para que no se vayan a ir donde Petro, para el candidato que quedó de segundo, Rodolfo".

De esta manera, para Gustavo Petro es evidente que detrás de un posible gobierno de Rodolfo Hernández estaría el uribismo.

Por otra parte, el video sería evidencia de la estrategia en la que está trabajando el uribismo para estar del lado del poder.