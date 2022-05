Roy Barreras: ‘Fico’ y Cabal hundieron a Rodolfo Hernández al apoyarlo

Roy Barreras, senador y político colombiano, habló en 6AM Hoy por Hoy sobre la segunda vuelta presidencial y el triunfo de Gustavo Petro en la primera vuelta este domingo 29 de mayo.

El senador Roy Barreras mencionó que se obtuvieron "muy buenos" resultados este domingo 29 de mayo en la primera vuelta presidencial, "estamos muy contentos, porque Gustavo Petro ganó de lejos. Más de ocho millones y medio de colombianos votaron por él, gracias a todos ellos y a un millón de voluntarios en las calles. Es una votación auténtica de cambio".

"Hundieron" a Rodolfo

Asimismo, Roy Barreras destacó que recibieron dos noticias positivas más después de los resultados. "Otra cosa que pasó ayer es que Colombia cambió. Fueron derrotados los viejos partidos, todos reunidos al rededor del candidato de Duque, el señor 'Fico'. La tercer noticia, que es un regalo y que celebramos, es que la candidatura de 'Fico', José Obdulio Gaviria, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia inmediatamente mostraron sus cartas. Hundieron a Rodolfo. El lastre de 'Fico' hundirá a Rodolfo".

Por otra parte, indicó que considera que hay grandes posibilidades de que ganen en segunda vuelta. "La decisión no es difícil. Algunos analistas señalaban que va a ser una contienda muy compleja. No, yo la creo muy sencilla. Colombia ya decidió cambiar, y eso es absolutamente positivo. Ahora, decidirá quién es capaz de conducir ese cambio, si un estadista, economista, un gobierno de justicia social y estabilidad económica o un populista de TikTok, un hombre que es la llanta de repuesto del uribismo, que ya fracasó con María Fernanda Cabal, con Zuluaga, con 'Fico' y fracasará con Rodolfo. El cambio está hecho, hay que decidir quién tiene la capacidad de gobernar a Colombia, que no es fácil. Y no se gobierna por TikTok, se gobierna preparándose, Petro es el hombre más preparado para gobernar".

Segunda vuelta

Barreras habló sobre sí buscarán votos de derecha o no para ganar en segunda vuelta. "Me han preguntado mucho eso. Estas semanas son para salir a buscar alianzas y yo creo que el gran papel es la contrastación entre las propuestas y la ignorancia. Entre un hombre que construye paz y que garantiza que Colombia pueda parar esta violencia y un hombre que es violento de palabra y obra, en un país cruzado de violencia, que es el ingeniero Rodolfo. Creo que los colombianos tienen que ver el contraste."

Por otro lado, el senador destacó la importancia de los medios informativos en la democracia. "Los medios de comunicación juegan un papel fundamental para salvar la democracia. Porque esta infocracia de TikTok de redes sociales solo transmite superficialidades, aquí no hay argumentos, no hay propuestas. Eso está dañando la democracia, porque genera estos populismos irresponsables de un señor como Rodolfo que no conoce el mapa nacional, que golpea y ofrece bala al que lo contradice, pero no es razonable. Creo que la decisión de los colombianos será dada por los debates que organizarán los medios que son fundamentales. Yo espero que Rodolfo vaya a los debates, él que se aprecia de hombre valiente, espero que no sea cobarde frente a los debates."

