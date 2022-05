Jurados y testigos no pueden usar celulares durante la jornada electoral

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó una medida cautelar que pedía que el uso de dispositivos fuera ilimitado en los comicios presidenciales del domingo 29 de mayo.

El decreto 836 del 2022 expedido por el Ministerio del Interior determinó que los testigos electorales pueden ingresar al puesto de votación con teléfonos celulares o elementos de grabación de voz o video.

Sin embargo, no los pueden utilizar dentro del puesto de votación entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. Solo lo podrán hacerlo antes y después de la jornada electoral de mañana, aunque no estableció algún tipo de sanción por hacer lo contrario.

Además, la normativa advirtió que los testigos electorales no pueden hacer insinuación ninguna a los electores, ni acompañarlos al cubículo de votación y tampoco pueden manipular documentos electorales.

El veedor Germán Calderón España pretendía con una medida cautelar que estas personas pudieran tomar una fotografía a los formularios E-14 con los celulares "sin limitación" alguna, a efectos de contrarrestar cualquier fraude electoral.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudió la solicitud y la negó. A su juicio, sí están dadas las condiciones por parte de la Registraduría y no hay obstáculos que impidan el acceso a la información de dichos formularios por parte de testigos y jurados de votación en las elecciones de mañana.

El Tribunal citó el determinado Plan Puntilla que no es otra cosa que permitir en lugar visible la exposición de los formularios E-14 para que la ciudadanía, incluidos los jurados de votación puedan apreciar los resultados.