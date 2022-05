Pese a buscarlo, Fico Gutiérrez no se ha podido reunir con el expresidente Santos

El pasado 23 de marzo, tras una reunión con la bancada de la U, y su presidenta Dilian Francisca Toro, el candidato Federico Gutiérrez había declarado que "en su momento hablaré también con el expresidente Juan Manuel Santos, y hablaremos sobre la implementación de los acuerdos de Paz". Pese a ello, dos meses después y a 3 días de la primera vuelta, dicho encuentro no se ha podido materializar.

"Yo no he hablado con él, pero en algún momento podrémos hablar, como podré hacerlo con muchos expresidentes. Yo no he hablado con Santos, no me he reunido con (Álvaro) Uribe, no me he reunido con muchos otros. Pero cuando yo gane la Presidencia, voy a hablar con todos los sectores políticos y sociales", le dijo el candidato a Caracol Radio.

Esa postura de Gutiérrez, según explicó él mismo, es para que "dejemos la polarización y las peleas. Yo no creo que a Colombia le sirva seguir en medio de una polarización política. Yo como presidente voy a dar garantías a la oposición. Aquí tiene que ver respeto por las ideas y por la diferencia".

Con los expresidentes con los que sí se ha reunido recientemente Gutiérrez son el conservador Andrés Pastrana y el actual presidente del Partido Liberal, César Gaviria. Ambos exmandatarios, inclusive, han respaldado la candidatura del exalcalde de Medellín abierta y públicamente. Y si bien algunos miembros del Centro Democrático también están con 'Fico', ni Uribe ni el partido como tal han establecido su posición formal.