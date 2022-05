Diplomático ruso renuncia a la ONU por ‘vergüenza’ ante guerra en Ucrania

El diplomático Boris Bondarev, que se desempeñaba como consejero en la misión permanente de Rusia ante las Naciones Unidas en Ginebra, presentó su renuncia en medio de críticas a los tres meses de guerra que vive Ucrania por decisión del presidente Vladimir Putin.

Bondarev justificó su renuncia explicando que “durante veinte años de mi carrera diplomática he visto diferentes giros de nuestra política exterior, pero nunca me he avergonzado tanto de mi país como el 24 de febrero de este año”, haciendo referencia al día que inició la invasión militar.

“La guerra de agresión desatada por Putin contra Ucrania, y de hecho contra todo el mundo occidental, no es solo un crimen contra el pueblo ucraniano, sino también, quizás, el crimen más grave contra el pueblo de Rusia”, agregó el ahora exdiplomático ruso.

En medio de su crítica, Bondarev asegura que quienes “concibieron esta guerra solo quieren una cosa: permanecer en el poder para siempre, vivir en pomposos palacios insípidos, navegar en yates comparables en tonelaje y costo a toda la Armada rusa, disfrutando de un poder ilimitado y una completa impunidad”.

Boris Bondarev también rechazó el actuar del canciller ruso Serguei Lavrov, señalando que “pasó de ser un intelectual profesional y educado, a quien muchos de mis colegas tenían en tan alta estima, a una persona que constantemente transmite declaraciones contradictorias y amenaza al mundo con armas nucleares”.

Pese a conocerse la renuncia y las numerosas críticas, la misión permanente de Rusia ante la ONU no se ha pronunciado al respecto.