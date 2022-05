Llega a salas de cine el documental, ‘Mesa de tareas’

Se ha estrenado en salas de cine en Colombia el documental ‘Mesa de tareas’, dirigido por Andrea Rey y producido por Teregüa, donde los protagonistas, los hermanos Cristian, Leidy Jazmín, Maxi Fabián y Deisy Carolina Chavista, hacen un viaje por el tiempo, pasando por la niñez, juventud y llegando a la adultez, material que se grabó durante 18 años.

Andrea Rey, quien dirige y escribió ‘Mesa de tareas’, relata a Caracol Radio las jornadas de grabación en varias etapas, “el documental inició cuando estaba estudiando cine y televisión en la Universidad Nacional, lo hice como parte de un taller de documental y no pensé que tendría tan largo alcance, a partir de la relación que salió de ahí, surgió una amistad con la familia, los seguí acompañando a fiestas y reuniones familiares, generando un archivo, después pasaron como 7 años y los chicos eran adolescentes e intenté hacer un corto más largo, quedó guardado porque no quedé muy satisfecha con lo que había. La amistad siguió, en la actualidad los niños son unos adultos con su familia, con su hogar y sus respectivos hijos, ahí encontré un sentido a la película, tengo muchísimo material y tener esos tres momentos es una joya”.

‘Mesa de tareas’ es la vida de 4 hermanos que se aferran a la esperanza y la risa como estrategia para sortear la vida, que ha sido documentada en video, mostrando la lucha por la supervivencia en un país que se caracteriza por la desigualdad social, donde en medio de la adversidad salen a flote las verdaderas riquezas y los valores del ser humano.

La niñez que los pequeños hermanos protagonistas de ‘Mesa de tareas’ fue una etapa dura, pero donde las sonrisas no faltaron, Andrea Rey relata, “la familia llegó desplazada por la violencia desde Venecia – Cundinamarca y les tocó meterse a Altos de Cazucá, porque no había más dinero ni más opción, la mamá con el padrastro trabajaban todo el día y no es que la mamá les haya dicho a los niños que trabajaran, el mayor tuvo la voluntad de ponerse a trabajar viendo la situación”.

‘Mesa de tareas’, un documental entretenido que no se pueden perder, está disponible en salas de cine de Bogotá, Medellín, Cali y Soacha. Más información y proyecciones en la página de internet de la Distribuidora de Cine Comunitario, Independiente y Alternativo Distrito Pacífico y sus redes sociales.