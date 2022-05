Síndrome de muerte súbita del lactante afecta a 1 de cada 1.000 nacimientos

El síndrome de muerte súbita del lactante afecta aproximadamente a uno de cada 1.000 nacimientos y en alrededor de un 20% de los casos de SIDS se identifica una mutación causal asevera el doctor Juan Pablo Ochoa, director de Cardiología de Health in Code, quien destaca que, este porcentaje, similar al del conjunto de muerte súbita inexplicada del adulto.

En este sentido, la doctora María Valverde Gómez, cardióloga especialista en enfermedades cardíacas hereditarias de Health in Code, sostiene que "la evidencia disponible sugiere que el SIDS es el resultado de una combinación de condiciones biológicas, genéticas y ambientales. Muchas de estas condiciones genéticas afectan al corazón y al sistema nervioso, pudiendo ser heredadas o generadas "de novo" en el sujeto que sufre el evento".

El síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS) se atribuye como la causa de un fallecimiento cuando la muerte de un niño menor de un año permanece sin explicación después de una investigación exhaustiva que contempla la realización de una autopsia completa, el examen de la escena de la muerte y la revisión de la historia clínica. Actualmente, supone una de las causas principales de mortalidad en los niños durante el primer año en España y en el mundo desarrollado.

La tasa de SIDS disminuyó de manera significativa en la década de los 90 tras implementarse las medidas de las sociedades de pediatría sobre el sueño seguro en niños. Algunas de estas recomendaciones son acostar al bebé boca arriba (ni de lado ni boca abajo), ubicar la cuna en la habitación de los padres, emplear un colchón firme, evitar colocar elementos sueltos en la cuna (sábanas, mantas, edredones, almohadas o juguetes), no abrigar demasiado al bebé y no fumar ni beber durante el embarazo. La lactancia materna y el uso del chupete también han demostrado reducir este riesgo. Sin embargo, el hecho de que en los últimos años la tasa permanezca estable, refleja que aún existen factores no identificados.

En cuanto a la prevención, existen tratamientos y recomendaciones que disminuyen el riesgo de eventos fatales en las principales cardiopatías que presentan muerte súbita. "La identificación de una variante patogénica asociada a la muerte súbita permite que las familias portadoras tengan toda la información posible a la hora de realizar una planificación familiar", añade el doctor.

Por ello, Health in Code ofrece estudios genéticos sobre cualquier tipo de cardiopatía hereditaria vinculada con arritmias ventriculares y la muerte súbita. El director de cardiología de Health in Code añade que "generalmente es el médico quien solicita el estudio y, en estos casos, ofrecemos apoyo y asesoramiento tanto antes de llevar a cabo el estudio como posteriormente, analizando los resultados obtenidos para determinar cuál es la mejor manera de abordar el seguimiento de los pacientes y la familia".