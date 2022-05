Canciones de BTS traducidas al español: De esto trata Butter

Butter es el segundo sencillo que BTS, la famosa banda de K-POP surcoreana lanza en inglés. El single rompió cinco récords mundiales en Youtube y Spotify relacionados con sus reproducciones.

Letra de Butter traducida al español

Suave como mantequilla

Como un criminal disfrazado

Va a explotar como problemas

Entrando así en tu corazón

Con gafas cool me veo maravilloso

Yeah, se lo debo a mi mamá

Caluroso como verano

Yeah, así te hago sudar

Escucha lo que digo

Oh, cuando me miro en el espejo

Te derretiré el corazón en dos

Que brillo como una súper estrella

Baila así

Da pasos laterales derecha, izquierda, hacia mi corazón

Sube como la luna, ven a rockear conmigo, bebé

Sabes que tengo esa fuerza

Te lo mostraré que ya basta la palabra

Da pasos laterales derecha izquierda hacia mi corazón

Entendido, entonces vamos

Suave como mantequilla

Te atrae como ningún otro

No tienes por qué decir nada

Para recordarme que estás muy enamorada

No hay ningún otro

Que pueda robarte como un ladrón

La verdad, te tengo

Haciendo que te enamores

Escucha lo que digo

Oh cuando me miro en el espejo

Te derretiré el corazón en dos

Que brillo como una súper estrella

Baila así

Da pasos laterales derecha, izquierda, hacia mi corazón

Sube como la luna, ven a rockear conmigo, bebé

Sabes que tengo esa fuerza

Te lo mostraré que ya basta la palabra

Da pasos laterales derecha izquierda hacia mi corazón

Entendido, entonces vamos

Entendido, entonces vamos

Entendido, entonces vamos

En mi muñeca, no llevo nada que reluce

Pero soy hombre que luce así

Tengo esa mente sana en el cuerpo sano

Entramos en la fiesta, hay buenas vibras

Suave como mantequilla

No importa que nos amen u odien

Chicos frescos aparecen y nos quedamos quietos

Todos jugadores comienzan a moverse cuando se toca el bajo

ARMY nos guarda la espalda cuando lo digamos

Vamos

Da pasos laterales derecha izquierda hacia mi corazón

Sube como la luna ven a rockear conmigo, bebé

Sabes que tengo esa fuerza

Te lo mostraré que ya basta la palabra

Da pasos laterales derecha izquierda hacia mi corazón

Entendido, entonces vamos

Suave como (Mantequilla)

Con gafas chulas (Maravilloso)

Sabes que no nos detendremos

Caluroso como (Verano)

No será (Un fastidio)

Gritarás, "¡Oh mi Dios!"

Te hacemos rockear y gritas (Yeah)

Te hacemos rebotar y gritas (Yeah)

¿Más caluroso? ¡Más dulce!

¿Más fresco? ¡Mantequilla!

Entendido, entonces vamos

Letra de Butter en idioma original

Smooth like butter, like a criminal undercover

Gon' pop like trouble breaking into your heart like that (ooh)

Cool shade, stunner, yeah, I owe it all to my mother, uh

Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that (break it down!)

Ooh, when I look in the mirror

I'll melt your heart into two

I got that superstar glow, so

Ooh (do the boogie, like)

A side step, right-left, to my beat

High like the moon, rock with me, baby

Know that I got that heat

Let me show you 'cause talk is cheap

Side step, right-left, to my beat

Get it, let it roll

Smooth like butter, pull you in like no other

Don't need no Usher to remind me you got it bad

Ain't no other that can sweep you up like a robber

Straight up, I (got ya)

Making you fall like that (break it down)

Ooh, when I look in the mirror

I'll melt your heart into two

I got that superstar glow, so

Ooh (do the boogie, like)

Side step, right-left, to my beat

High like the moon, rock with me, baby

Know that I got that heat

Let me show you 'cause talk is cheap

A side step, right-left, to my beat

Get it, let it roll

Get it, let it roll

Get it, let it roll

Ice on my wrist, I'm the nice guy

Got the right body and the right mind

Rolling up the party, got the right vibe

Smooth like (butter), hate us (love us)

Fresh boy, pull up and we lay low

All the players get moving when the bass low

Got ARMY right behind us when we say so

Let's go

Side step, right-left, to my beat (right-left, to my beat)

High like the moon, rock with me, baby

You know that I got that heat

Let me show you 'cause talk is cheap (you know that talk is cheap)

Side step, right-left, to my beat

Get it, let it roll

Smooth like (butter), cool shade (stunner)

And you know we don't stop

Hot like (summer), ain't no (bummer)

You'll be like, "Oh my God"

We gon' make you rock, and you say (yeah)

We gon' make you bounce, and you say (yeah)

Hotter, sweeter, cooler, butter!

Get it, let it roll