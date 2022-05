Francisco de Roux: ''Es una brutalidad que nos matemos por ser distintos''

Ante la renuncia del comisionado Carlos Guillermo Ospina, cuando faltan 58 días para que la Comisión de la Verdad entregue su informe final con las recomendaciones para no repetición del conflicto armado, el padre Francisco de Roux, presidente de esta entidad que hace parte del Sistema Integral para la Paz, aseguró que respeta la renuncia del comisionado, pero que no dejará que esto se preste para que a la Comisión de la Verdad la incluyan en un debate con tintes políticos.

'' Nosotros no estamos en la política. La Comisión de la Verdad no tiene nada que ver con el proceso legítimo y respetuoso en que está el país. Nosotros entregaremos el informe final con las mismas reflexiones, conclusiones o recomendaciones, sin importar el presiente que quede''.

Desde la Comisión de la Verdad aseguran que el foco es el informe final, por el respeto que merecen las víctimas del país.

''Nosotros seguimos en modo guerra, es algo muy delicado. Debemos comprender que la riqueza de Colombia es esa diferencia y que es una brutalidad que nos matemos por ser distintos''

Esta entidad se mantiene en su fecha del 28 de junio para entregar su informe final porque esa es su misión.